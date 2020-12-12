Тедеско сообщил, что футболист «Сочи» ударил тренера «Спартака» Хинкеля после игры
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о неприятном инциденте, который произошел после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
— За мое время впервые сталкиваюсь с этим. Я очень расстроен. Понимаю, что это ваша страна, вы здесь живете. Я же приехал работать, — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер». — Не очень приятно это видеть и слышать. Я продолжаю работать.
После игры Хинкеля ударил один из игроков «Сочи». Я не могу поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе.
«Спартак» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 30 баллов и пятая строчка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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