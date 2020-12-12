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Тедеско сообщил, что футболист «Сочи» ударил тренера «Спартака» Хинкеля после игры

18:52
12 декабря. Сочи. Потасовка в подтрибунном помещении. Фото Матч Премьер 12 декабря. Сочи. Потасовка в подтрибунном помещении. Фото Матч Премьер
12 декабря. Сочи. Потасовка в подтрибунном помещении. Фото Матч Премьер
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о неприятном инциденте, который произошел после завершения матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— За мое время впервые сталкиваюсь с этим. Я очень расстроен. Понимаю, что это ваша страна, вы здесь живете. Я же приехал работать, — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер». — Не очень приятно это видеть и слышать. Я продолжаю работать.

После игры Хинкеля ударил один из игроков «Сочи». Я не могу поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе.

«Спартак» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 30 баллов и пятая строчка.

Сочи — Спартак

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