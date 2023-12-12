Деограсия: «Зенит» — самый популярный российский клуб в Испании. О нем говорят больше всего»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» назвал самый популярный российский клуб в Испании.

— Вы работали и жили в Испании. Какой российский клуб самый популярный там?

— Сейчас, конечно, «Зенит». О нем говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев. Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» с «Ростовом». У них были победы над «Реалом» и «Севильей».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга с 2018 года возглавляет Сергей Семак. 47-летний специалист трижды признавался лучшим тренером РПЛ.