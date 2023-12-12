Первак: «Удивлен, что «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак поделился впечатлением от победы московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Был удивлен, что «Спартак» разгромил «Крылья». Такого результата мало кто ожидал. Особенно если исходить из того, как сложилась предыдущая игра. Но исполнители у «Спартака» все равно сильнее, отчасти за счет них и переиграли самарцев. Но обольщаться таким результатом не нужно. Весь этот сезон у «Спартака» сплошные качели: сегодня так, завтра по-другому. Видимо, какая-то накачка перед последним туром серьезная произошла», — цитирует Первака Legalbet.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Крылья Советов» с 29 баллами располагаются на строчку ниже.