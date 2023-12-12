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Сегодня, 11:14

Первак: «Удивлен, что «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Юрий Первак поделился впечатлением от победы московской команды над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (3:0).

«Был удивлен, что «Спартак» разгромил «Крылья». Такого результата мало кто ожидал. Особенно если исходить из того, как сложилась предыдущая игра. Но исполнители у «Спартака» все равно сильнее, отчасти за счет них и переиграли самарцев. Но обольщаться таким результатом не нужно. Весь этот сезон у «Спартака» сплошные качели: сегодня так, завтра по-другому. Видимо, какая-то накачка перед последним туром серьезная произошла», — цитирует Первака Legalbet.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Крылья Советов» с 29 баллами располагаются на строчку ниже.

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-udivlyon-chto-spartak-razgromil-krilya-takogo/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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