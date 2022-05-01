Юран оценил шансы Жиркова и Мамаева сыграть против «Зенита»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы полузащитников Юрия Жиркова и Павла Мамаева сыграть в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Смогут ли Мамаев и Жирков сыграть?

— У Мамаева небольшое повреждение. Он восстанавливается. Юра уже тренируется. Думаю, что на «Зенит» он будет. У нас люди есть на желтых карточках. Всех задействуем. Надеюсь, что и Павел к Питеру будет готов.

Отметим, что «Химки» под руководством Юрана не проигрывают уже на протяжении 7 матчей в чемпионате.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет 7 мая на выезде с чемпионом — петербургским «Зенитом».