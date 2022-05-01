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Юран оценил шансы Жиркова и Мамаева сыграть против «Зенита»

Тренер «Химок» Юран оценил шансы Жиркова и Мамаева сыграть против «Зенита»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил шансы полузащитников Юрия Жиркова и Павла Мамаева сыграть в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Смогут ли Мамаев и Жирков сыграть?

— У Мамаева небольшое повреждение. Он восстанавливается. Юра уже тренируется. Думаю, что на «Зенит» он будет. У нас люди есть на желтых карточках. Всех задействуем. Надеюсь, что и Павел к Питеру будет готов.

Отметим, что «Химки» под руководством Юрана не проигрывают уже на протяжении 7 матчей в чемпионате.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет 7 мая на выезде с чемпионом — петербургским «Зенитом».

Павел Мамаев
Сергей Юран
Юрий Жирков
ФК Зенит
ФК Химки
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3
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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