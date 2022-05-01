Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал корреспонденту «СЭ» судейство в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Судейство? Это вопрос других органов, которые должны рассматривать эпизоды. Мое личное мнение — когда идет игра, вратарь ошибается, Эльмир наиграл. Но вопрос уже не ко мне. Если говорить о политике, я не разделяю полученную в конце красную карточку Сергея Николаевича (Юран — главный тренер «Химок». — Прим. «СЭ»), но оценку должны давать компетентные органы. Безусловно, желаю здоровья Беленову, чтобы не было каких-то серьезных травм.

Если говорить обо мне, у нас в РФ принято склонять колено только перед Господом Богом, родителями и флагом РФ, но ни в коем случае перед какими-то BLM-мероприятиями, что делал в свое время Левников. Могу осудить его только за это. Будем ли подавать в ЭСК за пенальти в конце второго тайма? Посмотрим относительно Сергея Николаевича. Он большой патриот, если надо будет отстаивать какую-то позицию: судьи или тренера, то встану на сторону тренера. Потому что этот человек никогда не склонит колено в угоду американским или европейским принципам. Уважаю его за это", — сказал Терюшков «СЭ».

1 мая «Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.