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Терюшков — о матче с «Уфой»: «Юран никогда не склонит колено в угоду американским принципам»

Терюшков заявил, что тренер «Химок» Юран никогда не склонит колено в угоду американским принципам
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал корреспонденту «СЭ» судейство в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Судейство? Это вопрос других органов, которые должны рассматривать эпизоды. Мое личное мнение — когда идет игра, вратарь ошибается, Эльмир наиграл. Но вопрос уже не ко мне. Если говорить о политике, я не разделяю полученную в конце красную карточку Сергея Николаевича (Юран — главный тренер «Химок». — Прим. «СЭ»), но оценку должны давать компетентные органы. Безусловно, желаю здоровья Беленову, чтобы не было каких-то серьезных травм.

Если говорить обо мне, у нас в РФ принято склонять колено только перед Господом Богом, родителями и флагом РФ, но ни в коем случае перед какими-то BLM-мероприятиями, что делал в свое время Левников. Могу осудить его только за это. Будем ли подавать в ЭСК за пенальти в конце второго тайма? Посмотрим относительно Сергея Николаевича. Он большой патриот, если надо будет отстаивать какую-то позицию: судьи или тренера, то встану на сторону тренера. Потому что этот человек никогда не склонит колено в угоду американским или европейским принципам. Уважаю его за это", — сказал Терюшков «СЭ».

1 мая «Химки» продлили серию без поражений до семи матчей и с 29 очками в 27 встречах идут 11-ми в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» располагается на предпоследнем, 15-м месте с 23 очками в 27 матчах.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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