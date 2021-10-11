Дмитрий Губерниев призвал дать новому тренеру «Локомотива» Гисдолю несколько месяцев

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о назначении немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».

«За что люблю наши спортивные СМИ, так за оперативность и плюрализм мнений! Новый тренер в «Локомотив» еще не приехал, а его уже обсудили вдоль и поперек. И многие расстроились, мол, не Нагельсманн к нам едет, и не Тухель. Так Шварц, который сейчас в «Динамо», с «Майнцем» со своим показывал примерно те же цифры, что и Гисдоль. И кто сейчас скажет, что Сандро ставит плохой футбол?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Комментатор отметил, что «Динамо» показывает атакующий футбол, а в лидерах команды молодые футболисты.

«И, кстати, Шварц работает в связке с со спортивным директором Бувачем, они в одну сторону смотрят. Теперь Рангник в «Локомотиве», который все решает по спортивной части, взял наставником того, кого он знает, кому доверяет и с кем вместе работал. И тут ключевым может быть слово «вместе». И теперь они будут тянуть вместе в одну сторону!» — отметил Губерниев.

По словам комментатора, его коллеги, которые являются специалистами в немецком футболе, говорят, что Гисдоль может играть в агрессивный футбол и умеет развивать молодых игроков.

«Надо дать тренеру хотя бы несколько месяцев, а потом уже критиковать. Ну, или хвалить, если у него вместе с Рангником все получится. По крайней мере, они точно будут работать вместе над решением поставленной задачи. Это я вам как авторитетный футбольный обозреватель говорю!» — заявил Губерниев.

До назначения в «Локомотив» Гисдоль с 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 год — «Кельн». После 10 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.