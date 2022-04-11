Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:15

В «Локомотиве» рассказали, ждут ли штрафные санкции Тикнизяна за удаление в матче с «Ростовом»

Цорн заявил, что в «Локомотиве» существуют штрафы за необязательные карточки
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» прокомментировал удаление защитника Наира Тикнизяна в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:1).

— Будете как-то наказывать Тикнизяна, который не в первый раз подвел команду необязательным удалением? Какие санкции от клуба могут быть к нему применены?

— В контрактах наших игроков предусмотрены штрафы за необязательные карточки. Мы все видели, как Тикнизян переживал после удаления, думаю, он сам все должен понимать. Клуб ждет от него большей сознательности и дисциплины на поле. По поводу его места в основе — вопрос к тренерскому штабу, решение за ними.

— Тикнизян плакал после удаления, уходя в раздевалку. В каком он состоянии? Как он объясняет свои действия?

— Он извинился перед командой, сильно переживал. Все всё видели по эпизоду с удалением, вряд ли тут нужны какие-то дополнительные объяснения. Реакция должна быть видна на поле в следующих матчах.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».

Томас Цорн. Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Цорн высказался о 17-часовой поездке на поезде перед матчем с «Ростовом»
Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»
Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
«Надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым». Ринат Билялетдинов — об игре «Локомотива»
В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова
Игнатов рассказал о том, как в «Спартаке» относятся к слухам о возможном вылете команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» рассказали, какие должности в клубе были предложены Лоськову и Пашинину
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости