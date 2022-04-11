В «Локомотиве» рассказали, ждут ли штрафные санкции Тикнизяна за удаление в матче с «Ростовом»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» прокомментировал удаление защитника Наира Тикнизяна в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:1).

— Будете как-то наказывать Тикнизяна, который не в первый раз подвел команду необязательным удалением? Какие санкции от клуба могут быть к нему применены?

— В контрактах наших игроков предусмотрены штрафы за необязательные карточки. Мы все видели, как Тикнизян переживал после удаления, думаю, он сам все должен понимать. Клуб ждет от него большей сознательности и дисциплины на поле. По поводу его места в основе — вопрос к тренерскому штабу, решение за ними.

— Тикнизян плакал после удаления, уходя в раздевалку. В каком он состоянии? Как он объясняет свои действия?

— Он извинился перед командой, сильно переживал. Все всё видели по эпизоду с удалением, вряд ли тут нужны какие-то дополнительные объяснения. Реакция должна быть видна на поле в следующих матчах.

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