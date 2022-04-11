В «Локомотиве» рассказали, какие должности в клубе были предложены Лоськову и Пашинину

Лоськову и Пашинину были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, что тренерам Дмитрию Лоськову и Олегу Пашинину были предложены руководящие позиции в системе подготовки молодых игроков московской команды.

— Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?

— Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают. Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.

— Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?

— Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.

— Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?

— Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива» — курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.

— Что они ответили на это предложение?

— Мы еще в процессе обсуждения.

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