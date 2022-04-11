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В «Локомотиве» рассказали, какие должности в клубе были предложены Лоськову и Пашинину

Лоськову и Пашинину были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал, что тренерам Дмитрию Лоськову и Олегу Пашинину были предложены руководящие позиции в системе подготовки молодых игроков московской команды.

— Связан ли провал «Локо» с переменами в тренерском штабе?

— Конечно, нет. Подготовкой к этому матчу, как и к предыдущим, занимался Марвин Комппер. Заур Хапов не новый для игроков человек, его хорошо знают. Нам нужно хорошо поработать перед следующим матчем с «Сочи» и искать причины неудачи с «Ростовом» в себе, а не в том, что происходит вокруг команды.

— Кто взял на себя функционал Лоськова и Пашинина?

Текущие тренерские задачи, включая бывшие сферы ответственности Лоськова и Пашинина, распределены между Хаповым, Комппером, аналитиком Элертом и тренерами по физподготовке.

— Лоськов и Пашинин согласились остаться в структуре клуба? Если да, то на каких позициях?

Клуб с большим уважением относится к Лоськову и Пашинину. Им были предложены руководящие позиции в системе подготовки игроков «Локомотива» — курировать всю линейку молодежных команд «Локо» в части подготовки игроков линий атаки и обороны.

— Что они ответили на это предложение?

— Мы еще в процессе обсуждения.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».

Томас Цорн. Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
Дмитрий Лоськов
Олег Пашинин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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Сочи – Локомотив
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