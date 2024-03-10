Тарханов не считает «Зенит» однозначным фаворитом гонки за чемпионство

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в текущем сезоне.

«В этом сезоне развернулась действительно интересная борьба за золотую медаль, нет такого, что мы уже сейчас можем сказать, кто победит. Хоть «Зенит» и вышел на первое место, его нельзя назвать однозначным фаворитом гонки за чемпионство. «Краснодар» сохраняет свои шансы, «Динамо» имеет возможность навязать борьбу. Все самое интересное только впереди», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.