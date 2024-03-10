Ротенберг считает, что «Сочи» должен был побеждать «Локомотив»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на ничью в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Хороший матч. Нам надо было побеждать», — сказал Ротенберг.

«Локомотив» набрал 32 очка и обошел «Спартак» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на пятое место. «Сочи» (13) продолжает замыкать таблицу чемпионата России.

Сергей Жуков