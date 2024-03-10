Карпукас — об удалении: «Виноват только я. Ошибка моя»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

21-летний хавбек получил вторую желтую карточку на 53-й минуте, оставив свою команду вдесятером. На 75-й минуте составы уравнялись после удаления форварда сочинцев Серхио Кордовы.

«Не хочу комментировать судейское решение. Виноват только я. Играть я так не должен, ошибка только моя. В раздевалке поддержали», — сказал Карпукас.