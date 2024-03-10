Арбитр матча РПЛ впервые в истории лиги объявил свое решение по стадиону

Главный абитр матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» Сергей Чебан на весь стадион озвучил решение об удалении форварда гостей Серхио Кордовы.

Кордова получил красную карточку после вмешательства ВАР на 75-й минуте, он ударил локтем в лицо игрока «Локомотива». Чебан посмотрел повтор, изменил свое решение и оценил нарушение удалением.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», — объявил судья.

Арбитр впервые озвучил свое решение в матче РПЛ. Такая опция введена с рестарта сезона, который после зимней паузы возобновился матчами 19-го тура.

РФС в конце февраля объявил, что примет участие в эксперименте ФИФА — и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) — арбитры будут публично объявлять свои решения после просмотра ВАР в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».