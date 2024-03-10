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10 марта, 18:16

Арбитр матча «Локомотив» — «Сочи» впервые в истории РПЛ объявил решение по стадиону после вмешательства ВАР

Арбитр матча РПЛ впервые в истории лиги объявил свое решение по стадиону
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный судья Сергей Чебан
Сергей Чебан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный абитр матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи» Сергей Чебан на весь стадион озвучил решение об удалении форварда гостей Серхио Кордовы.

Кордова получил красную карточку после вмешательства ВАР на 75-й минуте, он ударил локтем в лицо игрока «Локомотива». Чебан посмотрел повтор, изменил свое решение и оценил нарушение удалением.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка», — объявил судья.

Арбитр впервые озвучил свое решение в матче РПЛ. Такая опция введена с рестарта сезона, который после зимней паузы возобновился матчами 19-го тура.

РФС в конце февраля объявил, что примет участие в эксперименте ФИФА — и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) — арбитры будут публично объявлять свои решения после просмотра ВАР в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
10 мар, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Сочи

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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