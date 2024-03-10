«Локомотив» — «Сочи»: гол Пиняева отменен из-за игры рукой

В матче «Локомотив» — «Сочи» отменили гол полузащитника хозяев Сергея Пиняева.

Пиняев на 90+1-й минуте после сейва голкипера сочинцев Николая Заболотного замкнул мяч в ворота. Арбитры посчитали, что футболист «Локомотива» сыграл рукой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».