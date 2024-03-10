«Локомотив» — «Сочи»: Кордове показали красную карточку, составы уравнялись

В матче «Локомотив» — «Сочи» в 20-м туре РПЛ уравнялись составы.

На 75-й минуте красную карточку получил форвард гостей Серхио Кордова. Ранее на 52-й минуте после второй желтой карточки был удален полузащитник хозяев Артем Карпукас.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».