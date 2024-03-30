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Судья не увидел, что Гоцук «сломал» Фамейе. Как накажут капитана «Пари НН»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Момент фола Кирилла Гоцука на Джоэле Фамейе.

На 83-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Балтика» — «Пари НН» судья Евгений Кукуляк не увидел, что Кирилл Гоцук совершил серьезное нарушение правил в борьбе с Джоэлом Фамейе.

Не помог арбитру и его ассистент Максим Ковалев. Кукуляк поначалу сделал жест рукой в другую сторону и не собирался применять к Гоцуку дисциплинарную санкцию.

Капитан нижегородцев избежал бы заслуженного наказания, если бы на матче не работали видеоассистенты. После вмешательства Кирилла Левникова и Игоря Панина и просмотра видеозаписи рефери через две минуты после фола исправил свою ошибку, достал красную карточку и удалил нижегородца.

Фамейе при этом не смог продолжить матч и был заменен. Что теперь грозит Гоцуку?

В статье 94 дисциплинарного регламента РФС говорится следующее:

«…2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.

…4. Если нарушение, указанное в части 2 и в части 3 настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 или 4 матча.

Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 или 3 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».

Джоэль Фамейе
Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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 2 : 0
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Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
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Рубин – Ахмат
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