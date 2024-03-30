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Агент Минич не видит проблемы в отсутствии у Радмановаца игровой практики после зимнего перерыва

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Боян Минич заявил, что не видит большой проблемы в отсутствии у защитника «Балтики» Николы Радмановаца игровой практики после зимнего перерыва.

«Да, пока Никола на скамейке запасных, такова нынешняя ситуация. Но скоро он будет играть», — цитирует Минича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Никола Радмановац провел за «Балтику» 23 матча. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-radmanovatsa-skoro-nikola-budet-igrat/
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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