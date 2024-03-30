Агент Минич не видит проблемы в отсутствии у Радмановаца игровой практики после зимнего перерыва

Футбольный агент Боян Минич заявил, что не видит большой проблемы в отсутствии у защитника «Балтики» Николы Радмановаца игровой практики после зимнего перерыва.

«Да, пока Никола на скамейке запасных, такова нынешняя ситуация. Но скоро он будет играть», — цитирует Минича «РБ Спорт».