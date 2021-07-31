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Стукалов — о поражении от «Динамо»: «Второй тайм дает позитивный импульс на следующую игру»

22:03
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги игры матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Первый тайм нам не удался в силу того, что плохо двигали мяч в центре поля. У нас выпали игроки. Ни у наших ворот не было моментов, ни у ворот соперника. Там две индивидуальные ошибки предопределили первый тайм — 0:2. Во втором тайме внесли коррективы, дали шанс молодым футболистам, они дали энергию свою, поэтому получилось переломить сложнейший матч, но, к сожалению, в концовке допустили ошибку и «Динамо» победило, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Что сказали команде в перерыве? За счет чего удалось встряхнуть команду и переломить ход встречи?

— Ну, переломить удалось за счет замен, прежде всего. Говорили, что нужно забить мяч и дать импульс, и постараться переломить эту ситуацию. А изменить ход встречи удалось только за счет замен.

— Отмечают, что Касинтура удачно вышел на замену. Очень креативный футболист. В дальнейшем, Вы планируете использовать его, как «джокера»?

— Опять же, человек играл в мини-футбол. В большой футбол не играл. Вышел с ЦСКА, мы дали ему себя почувствовать, сегодня он тайм сыграл, сыграл достойно. В целом, все что мы видим в тренировочном процессе нас устраивает, а дальше все будет зависеть от него.

— Также отмечают Гамида Агаларова, который стал лучшим бомбардиром на прошедших сборах и сегодня забил два мяча. Можно ли рассчитывать на то, что в предстоящей игре он выйдет в стартовом составе?

— Нужно спокойно, с холодной головой, проанализировать матч, разобрать его. Безусловно, какие-то коррективы будут, исходя из логики происходящего сегодня на футбольном поле. Все увидите в игре с «Локомотивом»

— Очень эмоциональный матч получился сегодня. Через 5 дней следующая игра, не менее сложная, против ФК «Локомотив». Как поступите в плане психологической подготовки?

— Я могу сказать, что второй тайм дает позитивный импульс на следующую игру, потому что команда не сдалась! У команды есть дух. Ребята бились, старались. Есть, конечно, вопросы по первому тайму, но я надеюсь, что нам удастся достучаться до игроков. На игру с «Локомотивом» будем выходить с хорошим настроем!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-vtoroj-tajm-dajot-pozitivnyj-impuls-na-sleduyushchuyu-igru

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Иван Шитик все материалы автора

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