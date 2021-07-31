Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги игры матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Первый тайм нам не удался в силу того, что плохо двигали мяч в центре поля. У нас выпали игроки. Ни у наших ворот не было моментов, ни у ворот соперника. Там две индивидуальные ошибки предопределили первый тайм — 0:2. Во втором тайме внесли коррективы, дали шанс молодым футболистам, они дали энергию свою, поэтому получилось переломить сложнейший матч, но, к сожалению, в концовке допустили ошибку и «Динамо» победило, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Что сказали команде в перерыве? За счет чего удалось встряхнуть команду и переломить ход встречи?

— Ну, переломить удалось за счет замен, прежде всего. Говорили, что нужно забить мяч и дать импульс, и постараться переломить эту ситуацию. А изменить ход встречи удалось только за счет замен.

— Отмечают, что Касинтура удачно вышел на замену. Очень креативный футболист. В дальнейшем, Вы планируете использовать его, как «джокера»?

— Опять же, человек играл в мини-футбол. В большой футбол не играл. Вышел с ЦСКА, мы дали ему себя почувствовать, сегодня он тайм сыграл, сыграл достойно. В целом, все что мы видим в тренировочном процессе нас устраивает, а дальше все будет зависеть от него.

— Также отмечают Гамида Агаларова, который стал лучшим бомбардиром на прошедших сборах и сегодня забил два мяча. Можно ли рассчитывать на то, что в предстоящей игре он выйдет в стартовом составе?

— Нужно спокойно, с холодной головой, проанализировать матч, разобрать его. Безусловно, какие-то коррективы будут, исходя из логики происходящего сегодня на футбольном поле. Все увидите в игре с «Локомотивом»

— Очень эмоциональный матч получился сегодня. Через 5 дней следующая игра, не менее сложная, против ФК «Локомотив». Как поступите в плане психологической подготовки?

— Я могу сказать, что второй тайм дает позитивный импульс на следующую игру, потому что команда не сдалась! У команды есть дух. Ребята бились, старались. Есть, конечно, вопросы по первому тайму, но я надеюсь, что нам удастся достучаться до игроков. На игру с «Локомотивом» будем выходить с хорошим настроем!