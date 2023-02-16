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Сегодня, 13:00

Стало известно, когда к «Зениту» присоединится бразильский новичок Ренан

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Роберт Ренан.
Фото Соцсети

19-летний защитник Роберт Ренан прилетит в Санкт-Петербург в ближайшие выходные. Игрок уже прошел медосмотр перед трансфером в «Зенит», куда он перешел из «Коринтианса», так что готов приступить к тренировкам с чемпионами России уже с начала следующей недели.

Команда Сергея Семака вернется в Северную столицу из Ирана 18 февраля после товарищеского матча с «Сепаханом» — этот клуб сейчас лидирует в своей лиге.

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). Ренан принял участие во всех 9 встречах своей сборной на этом турнире.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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