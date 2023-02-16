Стало известно, когда к «Зениту» присоединится бразильский новичок Ренан

19-летний защитник Роберт Ренан прилетит в Санкт-Петербург в ближайшие выходные. Игрок уже прошел медосмотр перед трансфером в «Зенит», куда он перешел из «Коринтианса», так что готов приступить к тренировкам с чемпионами России уже с начала следующей недели.

Команда Сергея Семака вернется в Северную столицу из Ирана 18 февраля после товарищеского матча с «Сепаханом» — этот клуб сейчас лидирует в своей лиге.

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). Ренан принял участие во всех 9 встречах своей сборной на этом турнире.