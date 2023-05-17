Стало известно, где «Динамо» проведет сборы

Как стало известно «СЭ», «Динамо» проведет подготовку к следующему сезону на своей базе в Новогорске. Предварительно выход из отпуска был запланирован на 26 июня, однако новый главный тренер может внести коррективы.

«Динамо» после 27 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками.

14 мая бело-голубые объявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить Павел Алпатов.

По информации «СЭ», новым главным тренером «Динамо» с большой долей вероятности станет Марко Николич. Он должен возглавить клуб летом. Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Локомотив».