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Агент Савича — о будущем футболиста в «Торпедо»: «По контракту он должен будет остаться»

Алина Савинова
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Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, заявил, что футболист пока останется в московском клубе.

«У Игора контракт еще на два года, пока он останется в «Торпедо». Но никто из клуба еще ни разу нам не звонил, чтобы о чем-то договориться, обсудить. Если Савича хотят оставить в команде, то по контракту он должен будет остаться. Не было никаких разговоров о том, что он уедет», — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича.

Также он отметил, что у игрока в контракте нет пункта, который позволяет ему при вылете в первую лигу разорвать соглашение с «Торпедо».

«Нет, такого пункта в контракте нет. Мы должны серьезно относиться к ситуации и стараться защищать не только своих футболистов, но и клубы, в которых они выступают», — добавил агент.

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-savicha-v-kontrakte-igora-net-punkta-chtoby-razorvat-soglashenie-pri-vy-lete-v-pervuyu-ligu/
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
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 Урал 27 8 6 13 29-42 30
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 Факел 27 5 12 10 34-45 27
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14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
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