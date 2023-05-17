Агент Савича — о будущем футболиста в «Торпедо»: «По контракту он должен будет остаться»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, заявил, что футболист пока останется в московском клубе.

«У Игора контракт еще на два года, пока он останется в «Торпедо». Но никто из клуба еще ни разу нам не звонил, чтобы о чем-то договориться, обсудить. Если Савича хотят оставить в команде, то по контракту он должен будет остаться. Не было никаких разговоров о том, что он уедет», — приводит «РБ Спорт» слова Идризовича.

Также он отметил, что у игрока в контракте нет пункта, который позволяет ему при вылете в первую лигу разорвать соглашение с «Торпедо».

«Нет, такого пункта в контракте нет. Мы должны серьезно относиться к ситуации и стараться защищать не только своих футболистов, но и клубы, в которых они выступают», — добавил агент.

В матче 27-го тура РПЛ, который прошел 13 мая, «Торпедо» потерпело поражение от ЦСКА (0:3) и досрочно вылетело в первую лигу.