Стало известно, когда «Локомотив» выйдет из отпуска

По данным «СЭ», «Локомотив» начнет подготовку к следующему сезону 18 июня. В этот день футболисты пройдут углубленное медобследование, а 19 июня у команды заезд в Баковку.

Покидать пределы России клуб не планирует — сборы пройдут на базе железнодорожников.

Последний матч сезона-2022/23 для команды Михаила Галактионова пройдет 3 июня с «Торпедо» в 30-м туре РПЛ. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Локомотив» после 27 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.