«Динамо» договорилось с Марко Николичем

По данным «СЭ», «Динамо» определилось с новым главным тренером вместо ушедшего сегодня после поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ Славиши Йокановича. Им должен стать Марко Николич.

Стороны уже провели переговоры и договорились по всем ключевым моментам. 43-летний сербский специалист готовится принять бело-голубых после окончания текущего сезона.

Ранее, 14 мая, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у команды будет новый тренер. 54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

Последним местом работы Николича был московский «Локомотив», который он покинул в октябре 2021 года.