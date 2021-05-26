Стали известны детали особого соглашения Кокорина и Газизова в «Спартаке»

Форвард Александр Кокорин и экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов имели соглашение, согласно которому футболист может вернуть часть своей зарплаты в московском клубе в случае низкой результативности. Однако этот договор так и не вступил в силу.

Ранее спутница Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила «СЭ», что бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов обещал, что форвард «Спартака» Александр Кокорин подпишет документ, по которому обязуется забить 10 голов за сезон или вернуть часть своей зарплаты. Позже сам Газизов признался, что такой документ действительно был, однако подписан он был между самим Газизовым и Кокориным.

По информации «СЭ», Кокорин согласовал и подписал с Газизовым подобное соглашение, однако Александр покинул клуб уже в зимнее трансферное окно, не доиграв сезон до конца. В связи с этим соглашение не вступило в силу (Кокорин забил за «Спартак» всего 2 гола), и никаких денег футболист возмещать не должен.

В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину», за которую почти не играл из-за травм и не смог отличиться.

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