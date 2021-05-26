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Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ

18:36
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Лучшим игроком завершившегося сезона в Тинькофф РПЛ признан форвард «Зенита» Сердар Азмун, сообщает 26 мая официальный Telegram-канал российской премьер-лиги.

Победитель определялся в голосовании, в котором участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч премьер».

Азмун занял первое место с 76 баллами, а вторым стал Артем Дзюба, выигравший награду в прошлом сезоне (61). Тройку замкнул полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (51).

26-летний иранец в завершившемся сезоне провел 24 матча в РПЛ и забил 19 мячей при шести голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/1718

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