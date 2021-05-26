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ЦСКА показал фото с Зайнутдинова после операции

19:10
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ЦСКА в Twitter опубликовал фото полузащитника Бактиера Зайнутдинова, который в Германии перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха.

«Это Баха после процедуры. А сейчас лучший ведущий в истории нашего твиттера дома уже, в Казахстане. Скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении клуба.

Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.

В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Последний матч за армейцев хавбек провел 17 марта против «Зенита» (2:3).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1397583308993687556

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