ЦСКА показал фото с Зайнутдинова после операции

ЦСКА в Twitter опубликовал фото полузащитника Бактиера Зайнутдинова, который в Германии перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха.

«Это Баха после процедуры. А сейчас лучший ведущий в истории нашего твиттера дома уже, в Казахстане. Скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении клуба.

Это Баха после процедуры. А сейчас лучший ведущий в истории нашего твиттера дома уже, в Казахстане.



Скорейшего восстановления! ??? pic.twitter.com/cVXUJyDIVd — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2021

Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.

В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Последний матч за армейцев хавбек провел 17 марта против «Зенита» (2:3).