ЦСКА показал фото с Зайнутдинова после операции
19:10
ЦСКА в Twitter опубликовал фото полузащитника Бактиера Зайнутдинова, который в Германии перенес малоинвазивное вмешательство в связи с травмой паха.
«Это Баха после процедуры. А сейчас лучший ведущий в истории нашего твиттера дома уже, в Казахстане. Скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении клуба.
Сроки возвращения игрока в общую группу будут уточнены в процессе реабилитации.
В минувшем сезоне 23-летний казахстанец провел 29 матчей за ЦСКА, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Последний матч за армейцев хавбек провел 17 марта против «Зенита» (2:3).
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