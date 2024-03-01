«Спартак» сделал заявление о задержании Промеса

«Спартак» сделал заявление о задержании в ОАЭ нападающего Квинси Промеса.

32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, он не смог вылететь в Россию на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2 марта).

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — говорится в заявлении «Спартака».

Ранее в пятницу появилась информация, что Промес был задержан в ОАЭ из-за побега с места ДТП.