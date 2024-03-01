Прокуратура Амстердама не подтвердила, что ведет переговоры об экстрадиции Промеса

В пресс-службе прокуратуры Амстердама отреагировали на информацию канала NOS, что организация ведет переговоры с ОАЭ об экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Мы сообщили NOS, что проверили сообщения в СМИ об аресте Промеса и поняли от нашего контактного лица, что Промес был арестован за местное правонарушение, а не за нидерландское. В настоящее время мы не собираемся отвечать на вопрос о том, будем ли мы запрашивать его экстрадицию или нет. Вот и все, мы не сообщали, что ведем переговоры», — сообщили «СЭ» в пресс-службе прокуратуры.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

В пятницу, 1 марта, журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.