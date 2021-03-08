Слуцкий одним словом описал эмоции после победы над «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Зенитом» в 21-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). Казанцы забили победный мяч на второй добавленной минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.

— Эмоции? Опустошение, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Победили вопреки, ведь у нас были проблемы в центральной зоне, которые усилились с потерей Мусаева. Костюков впервые играл «шестого номера». Было много не столько футбола, сколько борьбы.

— Отраженный пенальти — спасение Дюпина или ошибка Дзюбы?

— Я буду говорить, что это спасение Дюпина. Наверняка мой коллега скажет обратное.