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Слуцкий одним словом описал эмоции после победы над «Зенитом»

19:13
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Зенитом» в 21-м туре Тинькофф-РПЛ (2:1). Казанцы забили победный мяч на второй добавленной минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.

— Эмоции? Опустошение, — сказал Слуцкий в эфире «Матч премьер». — Победили вопреки, ведь у нас были проблемы в центральной зоне, которые усилились с потерей Мусаева. Костюков впервые играл «шестого номера». Было много не столько футбола, сколько борьбы.

— Отраженный пенальти — спасение Дюпина или ошибка Дзюбы?

— Я буду говорить, что это спасение Дюпина. Наверняка мой коллега скажет обратное.

Рубин — Зенит

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