Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался комментировать судейство после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.

«Сложно сразу после игры... Причины в том, что пропускаем, а не забиваем. Ничего страшного, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Очень много моментов создали.

Создаем много, а забиваем недостаточно для победы. Очень обидная потеря очков. Результата нет. Будем работать.

Пенальти в наши ворота? Очень много спорных моментов в последних трех играх. На Кубок пенальти, в прошлом матче, в этом... Но это не наше дело. Наше дело — играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено».