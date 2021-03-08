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Семак — о матче с «Рубином»: «Судейство пусть оценивают те, кому это положено»

19:13
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался комментировать судейство после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:2).

Главный арбитр встречи Сергей Карасев назначал пенальти в ворота обеих команд после подсказки ВАР. Но «Рубин» свой шанс реализовал, а «Зенит» — нет.

«Сложно сразу после игры... Причины в том, что пропускаем, а не забиваем. Ничего страшного, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Очень много моментов создали.

Создаем много, а забиваем недостаточно для победы. Очень обидная потеря очков. Результата нет. Будем работать.

Пенальти в наши ворота? Очень много спорных моментов в последних трех играх. На Кубок пенальти, в прошлом матче, в этом... Но это не наше дело. Наше дело — играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено».

Рубин — Зенит

 

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