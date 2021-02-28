Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Ахматом» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
— Доволен результатом. «Динамо» контролировало игру, повели в счете. Во втором тайме соперник перестроился, заставил обороняться, в некоторых ситуациях нам повезло. Хорошо, что проявили себя как команда.
Был удивлен количеством болельщиков на матче. Они создают настроение и атмосферу. Думаю, болельщики, которые пришли поддержать свою команду, увидели боевой матч и остались довольны, — сказал Шварц.
(Константин Колмаков)
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