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Шварц остался доволен игрой «Динамо» в матче с «Ахматом»

19:01
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Ахматом» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

— Доволен результатом. «Динамо» контролировало игру, повели в счете. Во втором тайме соперник перестроился, заставил обороняться, в некоторых ситуациях нам повезло. Хорошо, что проявили себя как команда.

Был удивлен количеством болельщиков на матче. Они создают настроение и атмосферу. Думаю, болельщики, которые пришли поддержать свою команду, увидели боевой матч и остались довольны, — сказал Шварц.

(Константин Колмаков)

Ахмат — Динамо

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