Агент Обухова рассказал, что восстановление футболиста идет хорошо
Сергей Пушкин, агент форварда «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о состоянии футболиста после перенесенной операции.
В матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1) 32-летний нападающий получил травму.
«Восстановление Владимира идет хорошо, все по плану. Он чувствует себя отлично. Все прошло успешно», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
В текущем сезоне Обухов провел 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 5 голами. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|5
|14
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
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|26
|6
|7
|13
|25-40
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
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Локомотив – Ростов
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Зенит
|16
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Краснодар
|14
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Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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|1
|8
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Пари Нижний Новгород
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|1
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