Агент Обухова рассказал, что восстановление футболиста идет хорошо

Сергей Пушкин, агент форварда «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о состоянии футболиста после перенесенной операции.

В матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1) 32-летний нападающий получил травму.

«Восстановление Владимира идет хорошо, все по плану. Он чувствует себя отлично. Все прошло успешно», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Обухов провел 22 матча за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 5 голами. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.