Валуев: «Решение «Зенита» продлить контракт с Семаком правильное, все у сине-бело-голубых будет хорошо»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Знаком с Семаком лично — отношусь к нему хорошо как к личности. Решение [о продлении контракта на 6 лет] сплотит команду после неудачных последних игр, сделает ее спокойнее в оставшейся части чемпионата и Кубка. Всем никогда не угодишь — у Семака тоже есть недоброжелатели. Но если посмотреть на его КПД, кто еще из действующих российских тренеров одержал столько побед подряд в чемпионате России? Уверен, решение руководства «Зенита» правильное» — приводит слова Валуева Sport24.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.