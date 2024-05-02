Литвинов рассказал об изучении испанского языка: «Занимался с репетитором»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ» об изучении испанского языка.

«Испанский подучил немного. Знаю несколько выражений: Hola! Como estas? (перевод — Привет, как дела?). Подучиваю иногда, занимался с репетитором испанским, но сейчас времени стало меньше. Английский знаю, а испанский стараюсь выучить», — сказал Литвинов «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Литвинов провел 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 результативной передачей.