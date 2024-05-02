Кечинов: «Лучше пусть Слишкович остается в «Спартаке», чем привезут кота в мешке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о будущем боснийского специалиста Владимира Слишковича, который сейчас занимает пост исполняющего обязанности главного тренера московской команды.

«Давайте подождем конца сезона, посмотрим оставшиеся матчи и достижения «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Если итоги будут достойными, то почему бы его и не оставить? Как я понимаю, Амарал не рассчитывает на российских специалистов, потому что в списке нет Карпина и Черчесова. Тогда уж лучше пусть Слишкович остается, чем привезут опять какого-то кота в мешке», — приводит слова Кечинова издание «Евро-футбол».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место с 42 очками. В следующем матче красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 5 мая в Нижнем Новгороде.