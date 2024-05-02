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Кечинов: «Лучше пусть Слишкович остается в «Спартаке», чем привезут кота в мешке»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о будущем боснийского специалиста Владимира Слишковича, который сейчас занимает пост исполняющего обязанности главного тренера московской команды.

«Давайте подождем конца сезона, посмотрим оставшиеся матчи и достижения «Спартака» в чемпионате и Кубке России. Если итоги будут достойными, то почему бы его и не оставить? Как я понимаю, Амарал не рассчитывает на российских специалистов, потому что в списке нет Карпина и Черчесова. Тогда уж лучше пусть Слишкович остается, чем привезут опять какого-то кота в мешке», — приводит слова Кечинова издание «Евро-футбол».

После 26 туров чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место с 42 очками. В следующем матче красно-белые сыграют с «Пари НН». Встреча пройдет 5 мая в Нижнем Новгороде.

Источник: Евро-футбол
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
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Источник: Заболотный может покинуть ЦСКА в конце сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
 - : -
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Урал – Балтика
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Факел – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Рубин
 - : -
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