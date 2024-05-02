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Сегодня, 16:20

Ташуев рассказал, что получил предложение о работе от клуба не из России

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал, что получил предложение о работе от клуба не из России.

«Мне уже звонили — не из России. Хороший клуб, топ в своей стране. Посмотрим, может, сложится и там», — приводит слова Ташуева Sports.ru.

65-летний Ташуев покинул «Факел» в апреле нынешнего года. Под его руководством воронежская команда провела 21 матч во всех турнирах, в которых одержала шесть побед, потерпела восемь поражений и еще семь раз сыграла вничью.

Ранее Ташуев работал в ряде российских клубов, включая «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Чайку» и «Ахмат».

«Факел» идет на 12-м месте в таблице чемпионата России с 27 баллами. В следующем матче коллектив Игоря Черевченко примет «Зенит» 6 мая.

Футбол
Сергей Ташуев
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