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Митрофанов: «Клубам не нравится налог на легионеров? Об обязательствах забыли?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал недовольство клубов РПЛ возможным введением налога на легионеров в чемпионате России.

«Давайте вернемся к лимиту в восемь легионеров в заявке? Или что, все успокоились? Приняли решение два года назад, а об остальных обязательствах забыли или не знали? Влезли в мягкие тапочки и говорят: «Нам нравится». Давайте будем до конца честными друг с другом. РФС провел огромную работу, убедил Министерство спорта. Мы считаем, что это действительно правильно и дает возможность клубам нормально функционировать и развиваться. Кто-то даже считает, что мы таким образом де-факто вообще отменили лимит на легионеров, я слышал и такие высказывания. Но «со своей стороны мы не хотим выполнять часть обязательств». Это же неправильно. Тогда в отношении нас Министерство переиграет вопрос — мы этого хотим?» — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них.

В феврале 2024 года Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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РФС намерен ввести для клубов РПЛ понятие доморощенных игроков, подготовленных в домашнем регионе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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