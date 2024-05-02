Митрофанов: «Клубам не нравится налог на легионеров? Об обязательствах забыли?»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал недовольство клубов РПЛ возможным введением налога на легионеров в чемпионате России.

«Давайте вернемся к лимиту в восемь легионеров в заявке? Или что, все успокоились? Приняли решение два года назад, а об остальных обязательствах забыли или не знали? Влезли в мягкие тапочки и говорят: «Нам нравится». Давайте будем до конца честными друг с другом. РФС провел огромную работу, убедил Министерство спорта. Мы считаем, что это действительно правильно и дает возможность клубам нормально функционировать и развиваться. Кто-то даже считает, что мы таким образом де-факто вообще отменили лимит на легионеров, я слышал и такие высказывания. Но «со своей стороны мы не хотим выполнять часть обязательств». Это же неправильно. Тогда в отношении нас Министерство переиграет вопрос — мы этого хотим?» — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них.

В феврале 2024 года Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.