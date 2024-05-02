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Митрофанов: «Налог на легионеров будет введен, или надо предлагать иной механизм развития игроков»

Максим Митрофанов заявил, что налог на легионеров будет введен
Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, будет ли введен налог на легионеров в чемпионате России.

«Налог на легионеров в любом случае будет введен в том или ином виде? Да, либо нужно предлагать иной механизм стимулирования развития молодых игроков. Минспорт не настаивает именно на фонде. Министерство просило нас разработать механизмы дополнительного стимулирования использования россиян, не связанные с ограничениями «в заявке» или «на поле», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Также генсек РФС отметил, что хочется, чтобы футбол оставался футболом, а тренер не занимался арифметикой при подборе футболистов. Митрофанов добавил, что необходимо стимулировать клубы к использованию российских игроков.

Ранее Митрофанов прокомментировал недовольство команд РПЛ возможным введением налога на легионеров. 30 апреля президент РФС Александр Дюков заявлял, что сомневается в том, что клубы поддержат введение налога на легионеров.

На данный момент команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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