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Матвеев объяснил, почему Коновалов не играет с «Краснодаром»

18:56
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев в преддверии матча 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара» объяснил выбор голкипера. Место в воротах займет Ярослав Годзюр, а не новичок команды Иван Коновалов, перешедший из «Рубина».

«Коновалов пришел только несколько дней назад, ему надо освоиться. Поэтому выбор пал на Годзюра. Он проверенный временем боец», — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер».

«Урал» лишился основного голкипера Ильи Помазуна, которого отозвал из аренды ЦСКА.

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