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РФС в мае направит в Минспорт оценку результатов лимита на легионеров в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможных изменениях в части лимита на легионеров в чемпионате России.

«Мы в мае направим соответствующий доклад в Министерство. В рамках комплекса мер по развитию футбола, который у нас с ними подписан, оцениваем результаты лимита, который действует в настоящий момент. Отдельно вернемся к вопросу про те компенсационные меры, которые Минспорт просил нас разработать. Хотел бы напомнить — не в плане давления на клубы — как это происходило: Минспорт был против лимита, который мы предложили.

Нам удалось их убедить в его эффективности, они согласились, что общероссийская федерация футбола является экспертом по данному виду спорта и к ней надо прислушаться. Но попросили — в данном случае это «вежливо потребовали» — разработать систему, которая дополнительно мотивировала бы развитие российских игроков, раз мы не считаем, что только ограничением количества на поле можно их развивать», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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