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Сегодня, 16:30

Романцев — о судействе: «Думал, с ВАР будет больше порядка, а вышло наоборот»

Александр Львов
Обозреватель
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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в российском футболе.

— После матча «Урала» с «Крыльями» «СЭ» написал, что судья Кукуян ошибочно удалил игрока хозяев и без причин назначил в их ворота пенальти. Прав ли президент уральцев Григорий Иванов, возмутившийся назначению арбитра из Сочи? Ведь с командой из этого города «Урал» борется за выживание.

— Убежден, что Григорий Викторович прав на все 100 процентов! Я точно так же отреагировал бы на такое назначение. Никак не пойму, зачем господам из судейского комитета нужно идти на подобные эксперименты и лишний раз давать повод ставить под сомнение справедливость этих решений. У нас и так каждый второй матч заканчивается судейским скандалом.

Потом скажут, что коллегия признала решения Кукуяна верными. Что ж, это ее право. Но осадок-то остался — ведь игру обслуживал судья из города, чья команда была заинтересована в поражении хозяев. А значит, любая ошибка воспринималась как помощь «своим». Не ставлю под сомнение порядочность сочинского арбитра, но почему нельзя было назначить на эту игру нейтрального судью? Или их у нас по пальцам пересчитать? А может, проще было бы вернуться к назначению арбитров с помощью жеребьевки? Глядишь, и отпали бы все сомнения в репутации людей со свистком и причинах странных решений их начальников.

Каюсь, думал, что с появлением ВАР станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот. И почти каждый матч — это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с ВАР, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю.

Полное интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ»

Олег Романцев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Павел Кукуян
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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ЦСКА

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Виктор Александров

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