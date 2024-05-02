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Сегодня, 16:10

Романцев — о «Спартаке»: «Победа над «Динамо» вселила веру в яркую концовку сезона»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал игру московского клуба в последних матчах.

— В последних трех матчах «Спартак» выглядел по-разному. Невыразительно и осторожно с ЦСКА, а вот с «Локомотивом» и в Кубке с «Динамо» — задиристо и остро. В чем причина таких перепадов?

— Причины могут быть самыми разными — не угадываешь с составом, травмы... Наконец, противник, не давший сыграть, как ты планировал. В мои времена тренеры старались никогда не менять состав, с которым победили в предыдущей встрече. Видимо, сейчас многое изменилось. Думаю, не я один удивился, когда увидел, что «Динамо» вышло против «Спартака» без своего лидера и бомбардира Тюкавина, гол которого принес победу над «Зенитом». Выпустил его Личка уже при счете 0:2.

Если бы в мои годы в состав не попал Гаврилов, Ярцев или Хидиятуллин, то я бы подумал, что сегодняшняя игра, как иногда говорят, проходная. А вот Слишкович, который поменял в «Спартаке» больше половины тех, кто начинал победный матч с «Локомотивом», с составом угадал. И победил. В этом матче «Спартак» был сильнее соперника во всех компонентах -в контроле мяча, быстроте принятия решений, переходе из обороны в атаку. «Динамо» же не проявило той собранности и строгости в обороне, которые отличали его во встрече с «Зенитом». Это дало возможность спартаковцам находить в ней уязвимые места. Подтверждение тому — первый гол, который Соболев забил головой из центра штрафной из-под наблюдавшего за этим Бальбуэны. А второй мяч «Спартак» добыл в контратаке, когда защитники, потеряв Соболева, позволили ему сделать скидку на Игнатова. «Динамо» пыталось переломить ход встречи, временами даже владело инициативой, но по-настоящему реальный момент забить был лишь у Смолова, не сумевшего переиграть уверенно действовавшего в этот вечер Селихова.

Хорошая и очень важная в психологическом плане победа, которая вселила во всех нас, болельщиков «Спартака», веру в яркую и успешную концовку такого непростого сезона. Идем дальше!

В среду, 1 мая, красно-белые на выезде победили «Динамо» в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0). Соперник московской команды по финалу определится в матче «Ростов» — «Балтика».

В чемпионате России «Спартак» на данный момент располагается на четвертой позиции, набрав 42 очка за 26 туров.

Полное интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ»

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
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 - : -
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ЦСКА – Рубин
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Динамо

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