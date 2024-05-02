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Сегодня, 16:45

Романцев: «Клубы штрафуют за отказ игроков общаться с журналистами? Я на стороне футболистов»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что российских игроков клубы штрафуют за то, что они отказываются общаться с журналистами.

— Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами. Не кажется ли вам, что это могло стать ответом на провокации, которыми пользуются так называемые журналисты с целью вывести игроков из себя и высосать из пальца новый скандальчик? Как было, например, с Дзюбой.

— Скажу сразу — здесь я на стороне футболистов. Предвижу негодование — мол, это же неуважение к журналистам, которым мешают делать свое дело! Тогда ответьте: всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам? Ведь, что греха таить, «свое дело» труженики пера выполняют по-разному. Для одних важны игра и люди, которые ее творят. А для других главное — любым способом спровоцировать скандал, на который бы в интернете стаей клюнули рекламодатели и спонсоры. Причем такие провокаторы — извините, по-другому назвать их не могу — знают, что за это им ничего не будет. Как, кстати, произошло в истории с Дзюбой на парковке у стадиона в Черкизове. Потому мне не очень понятна здесь позиция КДК, который даже в спорных ситуациях встает на сторону таких ушлых репортеров, при этом исправно наказывая футболистов и тренеров. А почему бы членам комитета не встретиться с игроками «Спартака», не поинтересоваться, в чем причина их поступка? Конечно, штрафовать и наказывать гораздо проще, чем разобраться, кто дает право неизвестно кому без согласия футболистов и тренеров снимать их на телефоны, а потом выкладывать в интернете ради очередного скандала.

Блюсти порядок и следить за соблюдением закона — дело хорошее. Но при этом необходима объективность. Пусть кто-нибудь из КДК побывает на послематчевых пресс-конференциях и в микст-зоне, послушает, как там ведут себя любители «жареных новостей», какие задают вопросы. И тогда станет понятно, почему футбольные труженики, чья работа кормит владельцев снимающих «мыльниц», стараются избегать с ними общения. А может, пора вывесить на стадионах призыв, украшавший в советские времена стены продовольственных магазинов: «Уважаемые покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы»?

Так что берегите тренеров и футболистов! Хуже не будет.

Полное интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ»

Артем Дзюба
Олег Романцев
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Романцев — о судействе: «Думал, с ВАР будет больше порядка, а вышло наоборот»

Источник: Заболотный может покинуть ЦСКА в конце сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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Динамо

 8
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