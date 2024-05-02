Романцев: «Клубы штрафуют за отказ игроков общаться с журналистами? Я на стороне футболистов»
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что российских игроков клубы штрафуют за то, что они отказываются общаться с журналистами.
— Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами. Не кажется ли вам, что это могло стать ответом на провокации, которыми пользуются так называемые журналисты с целью вывести игроков из себя и высосать из пальца новый скандальчик? Как было, например, с Дзюбой.
— Скажу сразу — здесь я на стороне футболистов. Предвижу негодование — мол, это же неуважение к журналистам, которым мешают делать свое дело! Тогда ответьте: всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам? Ведь, что греха таить, «свое дело» труженики пера выполняют по-разному. Для одних важны игра и люди, которые ее творят. А для других главное — любым способом спровоцировать скандал, на который бы в интернете стаей клюнули рекламодатели и спонсоры. Причем такие провокаторы — извините, по-другому назвать их не могу — знают, что за это им ничего не будет. Как, кстати, произошло в истории с Дзюбой на парковке у стадиона в Черкизове. Потому мне не очень понятна здесь позиция КДК, который даже в спорных ситуациях встает на сторону таких ушлых репортеров, при этом исправно наказывая футболистов и тренеров. А почему бы членам комитета не встретиться с игроками «Спартака», не поинтересоваться, в чем причина их поступка? Конечно, штрафовать и наказывать гораздо проще, чем разобраться, кто дает право неизвестно кому без согласия футболистов и тренеров снимать их на телефоны, а потом выкладывать в интернете ради очередного скандала.
Блюсти порядок и следить за соблюдением закона — дело хорошее. Но при этом необходима объективность. Пусть кто-нибудь из КДК побывает на послематчевых пресс-конференциях и в микст-зоне, послушает, как там ведут себя любители «жареных новостей», какие задают вопросы. И тогда станет понятно, почему футбольные труженики, чья работа кормит владельцев снимающих «мыльниц», стараются избегать с ними общения. А может, пора вывесить на стадионах призыв, украшавший в советские времена стены продовольственных магазинов: «Уважаемые покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы»?
Так что берегите тренеров и футболистов! Хуже не будет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3