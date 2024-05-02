Кафанов: «Первый номер «Ростова»? Песьяков травмирован, играет Медведев»

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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, кто сейчас является «первым номером» команды.

«Кто сейчас «первый номер» у «Ростова»? Сегодня Сергей Песьяков травмирован, играет Никита Медведев», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.