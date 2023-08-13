Шунин поздравил Захаряна с переходом в «Реал Сосьедад»: «Мы будем скучать»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Вчера на предматчевой теории все его подкалывали, все уже знали. Везде в новостях писали, что Арсен уходит. Главный тренер поздравил его. Пожелаем Арсену удачи. Если ему станет сложно, соскучится по нам, пускай возвращается обратно. Мы всегда его будем ждать. Мы будем скучать. Он классный футболист. Я хотел бы пожелать ему получить там удовольствие, поиграть в хорошей команде, в сильном чемпионате. Конечно, пусть возвращается обратно и спортивную карьеру заканчивает у нас в «Динамо», — сказал Шунин.
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна достигнута.
В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
6
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
7
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
8
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0