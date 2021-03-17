В Екатеринбурге полиция несколько дней искала пропавшего 16-летнего подростка. Оказалось, что он уехал автостопом в Москву на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Урал», сообщает Telegram-канал «Мутко против» 17 марта.

В полицию обратился отец парня, заявивший, что его ребенок днем 15 марта ушел из общежития и пропал. Помогли найти место его нахождения соцсети парня и его статус во Вконтакте (BLACK-ORANGE ULTRAS). Через некоторое время информация подтвердилась — мать дозвонилась до него и, он сообщил ей, что он с друзьями фанатами отправился автостопом в Москву.

Позднее подросток, которого зовут Фаддей, рассказал, что это его первый выезд. До Москвы он ехал примерно двое суток автостопом, по пути сменив шесть автомобилей. При этом он объяснил, что не стал говорить родителям о поездке, так как был уверен, что тогда его не отпустят на матч.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 18 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.