На 2-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» Седрик Гогуа открыл счет, но его гол был отменен.

17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа.

Защитник волгоградцев в момент передачи партнера оказался за линией офсайда. Видеоассистенты Алексей Сухой и Тихон Калугин провели проверку и убедились, что гол засчитывать нельзя. Арбитр Кирилл Левников назначил свободный удар, который выполнили ростовчане.

(Александр Бобров)