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«Ротор» — «Ростов»: Гогуа был в офсайде, гол правильно отменен

19:45
17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа. 17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа. 17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа.
17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа.
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На 2-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» Седрик Гогуа открыл счет, но его гол был отменен.

17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа.
17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа.

Защитник волгоградцев в момент передачи партнера оказался за линией офсайда. Видеоассистенты Алексей Сухой и Тихон Калугин провели проверку и убедились, что гол засчитывать нельзя. Арбитр Кирилл Левников назначил свободный удар, который выполнили ростовчане.

(Александр Бобров)

Ротор — Ростов

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5
Офсайд
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