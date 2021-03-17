«Ротор» — «Ростов»: Гогуа был в офсайде, гол правильно отменен
19:45
На 2-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Ростов» Седрик Гогуа открыл счет, но его гол был отменен.
17 марта. Волгоград. «Ротор» — «Ростов». Отмененный гол Седрика Гогуа.
Защитник волгоградцев в момент передачи партнера оказался за линией офсайда. Видеоассистенты Алексей Сухой и Тихон Калугин провели проверку и убедились, что гол засчитывать нельзя. Арбитр Кирилл Левников назначил свободный удар, который выполнили ростовчане.
(Александр Бобров)
7
Зачет
vs
5
Офсайд
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