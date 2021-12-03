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Широков — голе Комличенко в ворота «Зенита»: «В этом моменте наш арбитр показал европейский уровень судейства»

21:22

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Гол Комличенко отличный! Нормальная, контактная игра. В Европе такие моменты никогда не свистят. По мне, абсолютно нормальный гол. Наконец-то, хотя бы в этом моменте наш арбитр показал европейский уровень судейства», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Также Широков поделился ожиданиями от предстоящих матчей «Зенита».

«С ЦСКА они выиграли, использовали свои моменты. Следующий матч домашний, против «Челси», на котором надо сконцентрироваться. Потом, возможно, ключевая игра чемпионата. Тем более, после сегодняшней ничьи. Я думаю, они подойдут к следующим матчам с хорошим настроем. Все ключевые игры, по крайней мере, в РПЛ, «Зенит» выигрывает», — добавил Широков.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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