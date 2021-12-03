Широков — голе Комличенко в ворота «Зенита»: «В этом моменте наш арбитр показал европейский уровень судейства»
Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).
«Гол Комличенко отличный! Нормальная, контактная игра. В Европе такие моменты никогда не свистят. По мне, абсолютно нормальный гол. Наконец-то, хотя бы в этом моменте наш арбитр показал европейский уровень судейства», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Также Широков поделился ожиданиями от предстоящих матчей «Зенита».
«С ЦСКА они выиграли, использовали свои моменты. Следующий матч домашний, против «Челси», на котором надо сконцентрироваться. Потом, возможно, ключевая игра чемпионата. Тем более, после сегодняшней ничьи. Я думаю, они подойдут к следующим матчам с хорошим настроем. Все ключевые игры, по крайней мере, в РПЛ, «Зенит» выигрывает», — добавил Широков.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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