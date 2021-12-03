Семин высказался о ничье «Ростова» в игре против «Зенита»: «Они закономерно завоевали очко»
Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью «желто-синих» (2:2) в гостевом матче против «Зенита» .
— «Ростов» очень хорошую игру показал: играли сбалансированно в обороне, а также были достаточно хорошие атаки и контратаки. Я думаю, что «Ростов» закономерно завоевал очко. Против «Зенита» играть сложно, другие команды с крупным счетом проигрывали.
Вы посмотрите, сколько молодых и хороших ребят было. По 17-18 лет ребята играли. Вышел молодой правый защитник, вышел Сухомлинов, Фольмер... Смотрите, какая большая группа! Они были в молодежной сборной, в молодежной команде. Становятся уже взрослыми людьми! Их я хочу отметить, молодцы.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
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