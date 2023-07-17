ЦСКА опубликовал заявление о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

ЦСКА прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит». В клубе отметили, что никогда не отказывались от идеи возвращения игрока в команду.

«Мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом», — говорится в заявлении.

В ЦСКА также добавили, что основной помехой возвращения игрока стали финансовые условия.

«К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «до свидания». Теперь же настало время сказать «прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», — передает пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.