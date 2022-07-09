Шалимов сообщил, что активная фаза трансферной кампании «Урала» завершилась

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов заявил, что клуб завершил активную фазу трансферной кампании в преддверии нового сезона.

«Я думаю, что активная фаза почти закончилась. Если мы кого-то и приобретем еще, то, возможно, это один игрок, а, может быть и нет. А так все бойцы здесь, так и пойдем», — приводит слова Шалимова ТАСС.

9 июля «Урал» уступил «Крыльям Советов» в заключительном в товарищеском матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:3.

На данный момент клуб из Екатеринбурга арендовал вратаря Илью Помазуна (ЦСКА), полузащитников Игоря Коновалова («Рубин») и Фаниля Сунгатулина («Спартак»). Также «Урал» приобрел у «Енисея» защитника Мингиян Бевеева.