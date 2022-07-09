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Сегодня, 17:06

Шалимов сообщил, что активная фаза трансферной кампании «Урала» завершилась

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов заявил, что клуб завершил активную фазу трансферной кампании в преддверии нового сезона.

«Я думаю, что активная фаза почти закончилась. Если мы кого-то и приобретем еще, то, возможно, это один игрок, а, может быть и нет. А так все бойцы здесь, так и пойдем», — приводит слова Шалимова ТАСС.

9 июля «Урал» уступил «Крыльям Советов» в заключительном в товарищеском матче. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:3.

На данный момент клуб из Екатеринбурга арендовал вратаря Илью Помазуна (ЦСКА), полузащитников Игоря Коновалова («Рубин») и Фаниля Сунгатулина («Спартак»). Также «Урал» приобрел у «Енисея» защитника Мингиян Бевеева.

Источник: https://tass.ru/sport/15174533

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Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
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